हरियाणा का कांवड़ यात्री चीला नहर में डूबा, हेलमेट लेने के लिए नहर में था उतरा; नीलकंठ से लौट रहा था मृतक

हरियाणा का कांवड़ यात्री चीला नहर में डूबा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: ऋषिकेश बैराज से चीला को जाने वाले मार्ग पर एक कांवड़ यात्री चीला शक्ति नहर में डूब गया। नहर में गिरे हेलमेट को लेने के लिए नहर में उतरा था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी दो कांवड़ यात्री बाइक पर ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। वह चीला मार्ग पर बैराज से करीब तीन किमी आगे एक जगह नहर के किनारे सुस्ताने के लिए बैठ गए। शाम करीब साढ़े छह बजे पैराफीट पर रखा उनका हेलमेट नहर में जा गिरा। हेलमेट को पकड़ने के लिए 28 वर्षीय राहुल निवासी कंपनी बाग रेवाड़ी बांसवाड़ा रोड हरियाणा नहर में उतर गया। पैर फिसलने से नहर में गिरा यात्री हेलमेट लेने के लिए नहर में उतरने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण राहुल नहर में जा गिरा और तेज बहाव की चपेट में आने से देखते ही देखते वह नहर के पानी में समा गया। इस संबंध में भूपेंद्र पुत्र ओम प्रकाश निवासी कंपनी बाग बड़ा बाजार रोड रेवाड़ी हरियाणा ने पुलिस को सूचना दी। नीलकंठ से दर्शन कर लौट रहा था मृतक माैके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ सर्च अभियान चलाया लेकिन कांवड़ यात्री का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के मुताबिक, राहुल व भूपेंद्र बाइक पर नीलकंठ दर्शन के बाद वापस लौट रहा था तभी यह दुर्घटना हो गई।

