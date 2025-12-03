देहरादून में सिंचाई विभाग की कार्रवाई, अतिक्रमण पर लगाए लाल निशान; तीन दिन बाद गरजेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, देहरादून। डाकरा बाजार में सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। विभागीय टीम ने चार जगहों पर पैमाइश कर अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए। कार्रवाई के दौरान टीम को हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा, हालांकि विरोध के बीच कई लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा। विभाग ने उन्हें तीन दिन की मोहलत देते हुए स्पष्ट किया कि समयसीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

गढ़ी चौक से डाकरा होते हुए सैन्य अस्पताल (एमएच) तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है, लेकिन डाकरा बाजार में सिंचाई विभाग की भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण है। दुकानों, फर्श, बाउंड्री वाल, सीढ़ियों आदि के रूप में अतिक्रमण चौड़ीकरण में बड़ा अड़ंगा है। मंगलवार को विभागीय टीम ने मौके पर मौजूद निर्माणों की माप कर सीमा का निर्धारण किया और अनधिकृत हिस्सों को चिह्नित किया।