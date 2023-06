Dehradun: सीजनल बीमारियों की रोकथाम को CMO को दिए निर्देश, वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर विभाग अलर्ट

स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में विभागीय तैयारियों का ब्यौरा रखा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया डेंगू काला जार चिकनगुनिया जापानी बुखार फिलेरिया की रोकथाम को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर वर्चुअल बैठक हुई।

सीजनल बीमारियों की रोकथाम को CMO को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून: स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, जापानी बुखार समेत सीजनल बीमारियों को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सभी जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के नेतृत्व में वर्चुअल बैठक स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में विभागीय तैयारियों का ब्यौरा रखा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, काला जार, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, फिलेरिया की रोकथाम को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। देशभर में पिछले 10 वर्षों में वेक्टर जनित रोगों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सभी राज्यों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सीजनल बीमारियों की रोकथाम को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य को उसकी मांग के अनुसार बजट एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतिरिक्त धनराशि की राज्य की मांग को भी पूरा किया जाएगा लेकिन इसके लिए स्वीकृत बजट को समय पर खर्च करना होगा। उत्तराखंड में 13-15 जुलाई तक होगा देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि वेक्टर व जल जनित सीजनल बीमारियों की रोकथाम को पूरी तैयारी की जा चुकी है। आगामी 13 से 15 जुलाई तक उत्तराखंड में देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों को शिविर में आने का न्यौता दिया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक डा विनीता शाह, अपर निदेशक डा भारती राणा, निदेशक डा सरोज नैथानी एवं सभी जिलों के सीएमओ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

