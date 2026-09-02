सुनामी से सीखा खतरे से पहले चेताना, खड़ा हुआ मजबूत निगरानी तंत्र

सुकांत ममगाईं, हैदराबाद। समुद्र की गहराई में भूकंप आया, संभावित सुनामी का आकलन हुआ और तटीय क्षेत्रों तक चेतावनी पहुंच गई। 2004 की सुनामी के बाद भारत ने आपदा प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव किया। अब कोशिश आपदा के बाद राहत पहुंचाने की ही नहीं, बल्कि खतरे के संकेत पहले पकड़कर लोगों को सुरक्षित होने का समय देने की है।

हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकोइस) में उत्तराखंड के मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने भारत की सुनामी पूर्व चेतावनी व्यवस्था को करीब से समझा। इनकोइस के वैज्ञानिक एन. श्रीनिवास राव ने केंद्र की भूमिका और समुद्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी की प्रक्रिया की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि समुद्र के भीतर भूकंप समेत विभिन्न गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों की लगातार निगरानी की जाती है। इनका विश्लेषण कर संभावित सुनामी के खतरे का आकलन किया जाता है। खतरे की स्थिति में संबंधित तटीय क्षेत्रों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था सक्रिय होती है।

इनकोइस की भूमिका अब भारत के तटीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। यह 24 पड़ोसी देशों को भी सुनामी की पूर्व चेतावनी सेवा उपलब्ध करा रहा है। समुद्र में उठने वाले खतरे की निगरानी और उसके आधार पर समय रहते सूचना पहुंचाने की यह व्यवस्था बताती है कि वैज्ञानिक निगरानी को प्रभावी चेतावनी तंत्र में बदलकर बड़े क्षेत्र की आबादी को सुरक्षित किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- जलप्रलय की चेतावनी, बाढ़ आने के संकेत समझ नहीं पाया नेपाल; क्या कहती है रिपोर्ट? 2004 की त्रासदी बनी बदलाव की वजह 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इस त्रासदी ने स्पष्ट किया कि समुद्र से आने वाले खतरे को तट तक पहुंचने के बाद संभालना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद भारत ने सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता विकसित की। इनकोइस में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया, जो 15 अक्टूबर 2007 से चौबीसों घंटे सक्रिय है।समुद्र के लिए खड़ा किया गया यह तंत्र हिमालय के लिए भी महत्वपूर्ण सीख है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन जरूरत समान है, खतरे की पहचान पहले हो और चेतावनी समय पर पहुंचे।

हिमालय में एक खतरा बनता है दूसरी आपदा उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में अत्यधिक वर्षा, बादल फटना, अचानक बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद झील के फटने और भूकंप जैसे खतरे लगातार बने रहते हैं। यहां जोखिम इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि एक घटना दूसरी आपदा को जन्म दे सकती है। ऐसे में केवल अलग-अलग आपदाओं की निगरानी पर्याप्त नहीं होगी। मौसम, वर्षा, नदी जलस्तर, भूकंपीय गतिविधि, भूस्खलन और हिमनद क्षेत्रों से जुड़े संकेतों को एक साथ पढ़ना जरूरी है।

मौसम से भूकंप तक, हर खतरे की हो एकसाथ निगरानी विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी राज्यों के लिए ऐसा एकीकृत निगरानी केंद्र विकसित किया जा सकता है, जो चौबीसों घंटे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े लेकर संभावित खतरे का आकलन करे। खतरे के शुरुआती संकेत मिलते ही सूचना जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र तक पहुंचे और वहां से प्रभावित आबादी को समय रहते चेतावनी दी जा सके।