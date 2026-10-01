'हाथी मेरा साथी' अब बन बैठा 'जानी दुश्मन', 25 साल में 8806 लोगों की मौत

सुमन सेमवाल, देहरादून। ''हाथी मेरा साथी'' की कहावत अब ''जानी दुश्मन में बदलती दिख रही है। आठ राज्यों में मानव-हाथी संघर्ष में 2,273 हाथियों ने अपनी जान गंवा दी। मौत के कारणों में बिजली का करंट प्रमुख रहा।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के ताजा शोध में आठ राज्यों में वर्ष 2000 से 2025 के बीच हाथियों की 7,850 मौतों का अध्ययन किया गया। इसमें पता चला कि 2,273 मौतें मानवजनित थीं। इनमें सबसे बड़ा कारण बिजली का करंट रहा।

बिजली के करंट से 1,168 हाथी मरे अध्ययन के अनुसार बिजली करंट से 1,168 हाथियों की मौत हुई, जो मानवजनित मौतों का 51.4 प्रतिशत है। इसके बाद शिकार से 299 और ट्रेन की टक्कर से 251 हाथियों की मौत हुई। ये तीनों कारण मिलकर मानवजनित हाथी मौतों का 75.6 प्रतिशत रहे।