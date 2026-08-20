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देहरादून में भारत-नेपाल की बैठक शुरू: सुलझेगा सीमा विवाद, दोनों देशों के बीच होगा मंथन

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:19 PM (IST)

भारत और नेपाल के बीच 14वीं संयुक्त कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक देहरादून में शुरू हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन चर्चा की जा रही है।

HighLights

  1. देहरादून में भारत-नेपाल की 14वीं JWG बैठक शुरू

  2. सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर मंथन

  3. भारतीय दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने किया

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर आज से उत्तराखंड के देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है।

20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली दल की अगुवाई वहां के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं।

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