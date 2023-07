Dehradun: UCC को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन, IMA ने की CM की ओर से जनहित में लिए गए फैसलों की भी तारीफ

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया है। आइएमए के अनुसार इस कदम में वह पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनहित में लिए गए निर्णयों की भी संगठन ने तारीफ की। आइएमए उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। समान नागरिक संहिता के सरकार के फैसले का उन्होंने समर्थन किया।

UCC को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, देहरादून: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया है। आइएमए के अनुसार, इस कदम में वह पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनहित में लिए गए निर्णयों की भी संगठन ने तारीफ की। आइएमए ने यूसीसी के सरकार के फैसले का किया समर्थन आइएमए उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। समान नागरिक संहिता के सरकार के फैसले का उन्होंने समर्थन किया। साथ ही सीएम राहत कोष के लिए 25 लाख की सहायता राशि प्रदान की। 50 से कम बेड वाले सभी अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से छूट देने की मांग भी की। इस दौरान आइएमए के राज्य समन्वयक डा. डीडी चौधरी, प्रांतीय अध्यक्ष डा. सीएस जोशी, प्रांतीय महासचिव डा. अजय खन्ना, पूर्व अध्यक्ष डा. अरविंद शर्मा, भावी अध्यक्ष डा. संध्या भटनागर, जिलाध्यक्ष डा. संजय उप्रेती, कोषाध्यक्ष डा. जोगराज सिंह, हल्द्वानी के अध्यक्ष डा. जेएस भंडारी, डा. दिनेश सिंह आदि उपस्थित रहे।

Edited By: riya.pandey