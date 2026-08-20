एशियन ओपन स्केटिंग में भारत का दमदार प्रदर्शन, 26 पदकों के साथ Top पर

जागरण संवाददाता, देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंक में चल रही एशियन ओपन शार्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्राफी-2026 के तीसरे दिन भी रोमांच चरम पर रहा।

तेज रफ्तार, कड़े मुकाबलों और फोटो-फिनिश ने दर्शकों को रोमांचित किया। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के तीसरे दिन के बाद कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

जूनियर वर्ग में भारत को शानदार सफलता मिली। जूनियर-सी बालक 500 मीटर में सिद्धांत मांजरे ने 45.56 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यश परिजात जामदार ने 45.99 सेकंड में रजत अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में हांगकांग के मैन कार्ल को कांस्य मिला।

जूनियर-डी बालक 333 मीटर में भारत के कीर्ति राज सिंह ने 32.28 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। जूनियर-बी पुरुष 500 मीटर में भारत के अद्वय कोठारी ने 44.34 सेकंड के प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया। जूनियर-ए पुरुष 500 मीटर में प्रणव माधव सुरापनेनी ने 44.139 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

सीनियर महिला 500 मीटर में भारत की साई सहाना ने 50.90 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। हालांकि चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, चीनी ताइपे, इंडोनेशिया और मंगोलिया के अनुभवी खिलाड़ियों ने भी कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।

कई मुकाबले बेहद करीबी रहे और खिलाड़ियों ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किए। चार दिवसीय प्रतियोगिता अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। आज अंतिम दिन भारतीय स्केटर्स पदकों की संख्या बढ़ाने और घरेलू बर्फ पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे।