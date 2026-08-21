भारत-नेपाल बॉर्डर प्रबंधन को लेकर उत्तराखंड में मंथन, सुरक्षा और ढांचागत विकास पर जोर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए 14वें संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की दो दिवसीय बैठक गुरुवार से देहरादून में शुरू हो गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमा सुरक्षा, निगरानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

मसूरी रोड स्थित ताज होटल में बैठक के पहले दिन भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ ही सीमा क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सीमा प्रबंधन से जुड़े विषयों के प्रभावी समाधान के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं।