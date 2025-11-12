Language
    Income Tax Raid: दून में इनकम टैक्स की रेड, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    देहरादून में आयकर विभाग ने बड़े बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। राकेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंदर खत्री और प्रदीप वालिया जैसे कारोबारियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर और राजपुर रोड पर स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की इंवेस्टिगेशन विंग ने रेड शुरू की है। विभाग की अलग अलग टीमें नामी बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर डटी हैं।


    बिल्डर और शराब कारोबारी घेरे में


    विभाग शहर के बड़े बिल्डर राकेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी कमल अरोड़ा, प्रदीप वालिया आदि के ठिकानों पर जांच कर रही है। जांच एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर की जा रही है।

