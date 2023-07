Dehradun: गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में एक-एक हेलीकाप्टर किए गए तैनात, आपदा के मद्देनजर की गई तैनाती

शासन ने प्रदेश में चल रही भारी वर्षा के दृष्टिगत पर्वतीय एवं अति दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए दो हेलीकाप्टर तैनात किए हैं। इनमें एक हेलीकाप्टर गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं मंडल में तैनात किया गया है। इससे पहले वर्षाकाल की शुरुआत में एक ही हेलीकाप्टर की तैनाती की गई थी। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा की आशंका के मद्देनजर नागरिक उड्डयन विभाग ने दो हेलीकाप्टर तैनात किए हैं।

गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में एक-एक हेलीकाप्टर किए गए तैनात

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन ने प्रदेश में चल रही भारी वर्षा के दृष्टिगत पर्वतीय एवं अति दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए दो हेलीकाप्टर तैनात किए हैं। इनमें एक हेलीकाप्टर गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं मंडल में तैनात किया गया है। इससे पहले वर्षाकाल की शुरुआत में एक ही हेलीकाप्टर की तैनाती की गई थी। जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए की गई हेलीकाप्टर की तैनाती प्रदेश में इस वर्ष वर्षाकाल रौद्र रूप दिखा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा की आशंका के मद्देनजर अब सरकार के निर्देशों पर नागरिक उड्डयन विभाग ने दो हेलीकाप्टर तैनात किए हैं। ये हेलीकाप्टर अत्यधिक बारिश एवं अन्य आपदा के दौरान राहत कार्यों, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के पैकेट व दवा वितरित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूकाडा सी रविशंकर ने बताया कि हेलीकाप्टर के जरिये हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के पैकेट व दवाओं का वितरण किया गया है। इसी प्रकार कुमाऊं में बूंदी गांव से बीमार व्यक्ति को हेलीकाप्टर के जरिये पिथौरागढ़ चिकित्सालय लाया गया। आगे भी हेलीकाप्टर राहत बचाव कार्यों में लगे रहेंगे।

