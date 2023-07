आए दिन हो रहे सड़क हादसों से भी तिपहिया चालक नहीं ले रहे सबक; चंद रुपयों के लालच में छत पर करा रहे सफर

आए दिन हो रहे हादसों से भी तिपहिया चालक सबक नही ले रहे हैं। यह सवारियों की जान जोखिम में डालकर सड़क पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में चालक तिपहिया की छत पर कांवड़ यात्रियों को सफर करा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: आए दिन हो रहे हादसों से भी तिपहिया चालक सबक नही ले रहे हैं। यह सवारियों की जान जोखिम में डालकर सड़क पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में चालक तिपहिया की छत पर कांवड़ यात्रियों को सफर करा रहे हैं। सवारियों की जान जोखिम में डालते तिपहिया चालक शहर में तिपहिया चालकों की मनमानी आए दिन सवारियों की जान को जोखिम में डाल रही है। हैरत की बात यह है कि ये सब कांवड़ मेले के दौरान देखने को मिल रहा है जबकि जगह-जगह पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं। शहर में लगातार हो रही वर्षा के बीच चालक तिपहिया में ओवरलोड सवारी भरकर सड़कों पर फर्राटे से दौड़ते नजर आ रहे हैं। वर्षा काल में मुख्य मार्ग और संपर्क मार्ग सभी में गड्ढे हैं। ऐसे में तिपहिया वाहनों का ओवरलोड होकर इस तरह सड़कों पर दौड़ना यात्रियों के जोखिम भरा हो सकता है।

