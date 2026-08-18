पापा थे पोस्टमैन... कड़ी मेहनत के बाद बेटा पहुंचा Indian Military Academy, ट्रेनिंग के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रशिक्षण के दौरान हरियाणा के झज्जर निवासी 21 वर्षीय कैडेट निशांत धनखड़ की मौत हो गई। निशांत ने 10 जुलाई को ही आईएमए ज्वाइन किया था। नौ अगस्त को दौड़ के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेसुध हो गए।

गंभीर हालत में उन्हें पहले सैन्य अस्पताल और बाद में दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 अगस्त को उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। निशांत का उनके पैतृक गांव कासनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गार्ड आफ आनर भी दिया गया।

सैन्य परिवार से थे निशांत निशांत सैन्य परिवार से थे। उनके दादा राम सिंह सेना में रहे थे, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य भी सशस्त्र बलों में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी बहन अंशिता धनखड़ वायुसेना में फ्लाइंग आफिसर हैं। निशांत के पिता डाक विभाग में पोस्टमैन थे और करीब तीन साल पहले उनका निधन हो गया था। उनके ताऊ एयरफोर्स में फ्लाइंग आफिसर थे। ताऊ के बेटे कर्नल, बहू मेजर और बेटी फ्लाइंग आफिसर और चाचा वारंट आफिसर हैं।