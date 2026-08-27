देहरादून में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, सनसनी; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। डालनवाला क्षेत्र स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल के सामने स्थित एक घर में पति-पत्नी में विवाद हुआ। आवेश में आकर पति ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपित पति राम जी पाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका की पहचान सोनू पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। आरोपित राम जी पाल राजमिस्त्री का काम करता है, उसके तीन बच्चे हैं।