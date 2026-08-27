देहरादून में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, सनसनी; जांच में जुटी पुलिस
देहरादून के मोहिनी रोड पर पति-पत्नी के विवाद में पति रामजी पाल ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, देहरादून। डालनवाला क्षेत्र स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल के सामने स्थित एक घर में पति-पत्नी में विवाद हुआ। आवेश में आकर पति ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपित पति राम जी पाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका की पहचान सोनू पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। आरोपित राम जी पाल राजमिस्त्री का काम करता है, उसके तीन बच्चे हैं।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।