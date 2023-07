चरित्र पर शक हुआ तो पति ने रच डाली पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की साजिश, घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार

पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी काशीपुर से तमंचा खरीदकर लाया था। आरोपी घटना को अंजाम देता इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने हत्या की साजिश को नाकाम करने वाली टीम को पांच हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा की है।

देहरादून, जागरण संवाददाता: पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी काशीपुर से तमंचा खरीदकर लाया था। आरोपी घटना को अंजाम देता इससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने हत्या की साजिश को नाकाम करने वाली टीम को पांच हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि नौ जुलाई को थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी लोकेंद्र बहुगुणा को सूचना मिली कि हरिपुर नवादा में एक महिला व उसके पति के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें महिला के पति ने गुस्से में दोनों को ठिकाने लगाने की धमकी दी थी। व्यक्ति गुस्से में कहीं गया हुआ है, जोकि किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना पर पुलिस ने उसकी लोकेशन खंगालनी शुरू की तो उसकी लोकेशन कभी हरिद्वार तो कभी नजीबाबाद मिली। कुछ देर बाद उसकी लोकेशन काशीपुर मिली। पुलिस ने बढ़ा दी थी निगरानी शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर के आसपास निगरानी बढ़ा दी। रात ढाई बजे व्यक्ति घर पहुंचा जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद हसीन निवासी हरिपुर नवादा नेहरू कॉलोनी स्थायी निवासी ग्राम बेहड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे यह अंदेशा था कि पत्नी का अपने एक मित्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके कारण वह काफी गुस्से में आ गया। उसने दोनों की हत्या करने की योजना बनाई और बीते रविवार को रविवार काशीपुर चला गया। वहां उसने असलम नाम के व्यक्ति से तमंचा व कारतूस खरीदे और देहरादून आ गया। बुजुर्ग की हुई थी मौत इसलिए नहीं दे पाया घटना को अंजाम आरोपी ने बताया कि रविवार शाम को ही वह देहरादून पहुंच गया था, जब वह घर के पास पहुंचा तो देखा कि उनके पड़ाेस में रहने वाली एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जहां पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो रखे थे। भीड़भाड़ को देख वह घटना को अंजाम नहीं दिया पाया। ऐसे में उसने रात को दोनों की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

