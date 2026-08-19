खतरे की घंटी: तेजी से गर्म हो रहा हिमालय, सदी के अंत तक बढ़ सकता है 6.71 डिग्री तापमान

जागरण संवाददाता, देहरादून। हिमालय को एक समान जलवायु क्षेत्र मानना अब सही नहीं होगा। नए अध्ययन में पश्चिमी हिमालय को सबसे तेजी से गर्म होने वाला हिस्सा पाया गया है, जबकि मध्य हिमालय यानी मुख्यतः उत्तराखंड में भी सर्द रातें दिन की अपेक्षा तेजी से गर्म हो रही हैं।

बीआइटी मेसरा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आइआइटीएम) पुणे और अशोका विश्वविद्यालय के विज्ञानियों के अध्ययन में वर्ष 1901-2020 के 120 वर्षों के तापमान आंकड़ों और आठ वैश्विक जलवायु माडल के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला है कि सदी के अंत तक हिमालय के औसत तापमान में 6.71 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ोतरी हो सकती है। शोध को जर्नल आफ अर्थ सिस्टम साइंस में नौ जून 2026 को प्रकाशित किया गया है।

दिन का तापमान 1.19 डिग्री और रात का 0.99 डिग्री बढ़ा शोध के अनुसार वर्ष 1901-1930 को आधार मानने पर हाल के दो दशकों तक सर्दियों में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय क्रमशः 1.06, 0.96 और 1.09 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुके थे। वसंत में पश्चिम में 1.08, जबकि मध्य और पूर्वी हिमालय में 0.83 डिग्री वृद्धि रही।

मध्य हिमालय में सर्द रातों का न्यूनतम तापमान 1.20 डिग्री, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 0.72 डिग्री बढ़ा। पश्चिम में यह वृद्धि क्रमशः 1.23 और 0.87 डिग्री तथा वसंत में 1.25 और 0.91 डिग्री रही। पूर्वी हिमालय अपवाद रहा, जहां सर्दियों में दिन का तापमान 1.19 डिग्री और रात का 0.99 डिग्री बढ़ा।

रात का गर्म होना इसलिए गंभीर है क्योंकि ठंडी रातों में दिन में पिघली बर्फ फिर जमती है। रातें गर्म होने पर यह पुनर्जमाव घटता है और बर्फ पिघलने का समय तथा नदियों तक पानी पहुंचने का चक्र बदल सकता है। सर्दियों में कम बर्फ जमा होने से गर्मियों के लिए प्राकृतिक जल भंडार भी घटता है। बर्फ हटने पर जमीन अधिक सूर्य ऊर्जा सोखती है, जिससे गर्मी और बढ़ने तथा बची बर्फ तेजी से पिघलने का खतरा रहता है।

सबसे अधिक उत्सर्जन की स्थिति में वर्ष 2081-2100 के दौरान शुरुआती 1900 के मुकाबले पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय की सर्दियां क्रमशः 7.18, 6.71 और 5.82 डिग्री तथा वसंत 6.91, 6.41 और 5.16 डिग्री गर्म हो सकती हैं। इसके उलट कम उत्सर्जन पर पश्चिमी हिमालय की सर्दी वृद्धि 2.55 डिग्री तक सीमित रह सकती है।

बर्फ पर भी बड़ा असर पड़ेगा विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी हिमालय में वसंत की बर्फ 2040 तक 24.2 किग्रा/वर्गमीटर, 2060 तक 27.4 और सदी के अंत तक कम उत्सर्जन में 32, जबकि अधिक उत्सर्जन में 95.9 किग्रा/वर्गमीटर घट सकती है।

मध्य हिमालय में अंत तक 17.0-34.9 और पूर्वी में 5.5-11.1 किग्रा/वर्गमीटर कमी का अनुमान है। सर्दियों में पश्चिम में कमी 9.5 से 53.2 किग्रा/वर्गमीटर तक हो सकती है। यानी अधिक उत्सर्जन में वसंत की बर्फ का नुकसान कम उत्सर्जन की तुलना में करीब तीन गुना और सर्दियों में पांच गुने से अधिक हो सकता है।

हिमालय के तीनों क्षेत्रों के ग्लेशियरों और नदी प्रणालियों को किया रेखांकित अध्ययन में तीनों क्षेत्रों के 15 हजार से अधिक ग्लेशियर और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों पर असर रेखांकित किया गया है। जिन पर करीब 1.5 अरब लोग निर्भर हैं। पूर्वी हिमालय में बर्फ नुकसान कम है, लेकिन वहां ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ (जीएलओएफ) का जोखिम प्रमुख है और पीछे हटते ग्लेशियरों से बनी नई झीलों के कारण यह खतरा पश्चिम की ओर बढ़ सकता है।