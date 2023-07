Dehradun Rain: दून की बारिश ने तोड़ा 56 साल का रिकॉर्ड, एक दिन में हुई 207 मिमी वर्षा; जानिए आज का मौसम

Dehradun Rain उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। देहरादून हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों भारी वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के तेवर ऐसे ही रहने का अनुमान है। देहरादून में 24 घंटे की बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

दून की बारिश ने तोड़ा 56 साल का रिकॉर्ड, एक दिन में हुई 207 मिमी वर्षा; जानिए आज का मौसम

देहरादून, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। प्रदेश में बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। इसके साथ ही नदियां उफान पर है। पूरे प्रदेश में मानसून पांच दिन से झमाझम बरस रहा है। देहरादून में तो पिछले 24 घंटे में हुई वर्षा ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। देहरादून में बारिश के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोमवार रात से मंगलवार रात तक दून में 207 मिमी वर्षा हुई, जो 56 वर्ष बाद 24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा है। यहां जुलाई में 24 घंटे में सर्वाधिक 487 मिमी वर्षा साल 1966 में हुई थी, जो आल टाइम रिकार्ड भी है। इसी पांच जुलाई को दून में 133 मिमी वर्षा हुई थी, जिससे वर्ष 2013 में जुलाई में एक दिन में हुई 130 मिमी वर्षा का रिकॉर्ड टूटा था। अब 11 जुलाई को वर्षा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस माह हो चुकी 376 मिमी वर्षा मासिक वर्षा की बात करें तो देहरादून में जुलाई में 600 मिमी से अधिक वर्षा होती है। जबकि, इस वर्ष जुलाई में अब तक 376 मिमी वर्षा हो चुकी है। इसमें 70 प्रतिशत वर्षा बीते तीन दिन में हुई है। इस दौरान हरिद्वार के रोशनाबाद में 230 और ऋषिकेश क्षेत्र में 300 मिमी वर्षा हुई, जो आल टाइम रिकार्ड है। दून में जुलाई में सर्वाधिक 1256 मिमी वर्षा वर्ष 1973 में हुई थी। आज भी भारी वर्षा का रेड अलर्ट देहरादून, हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों भारी वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के तेवर ऐसे ही रहने का अनुमान है। आज भी दून समेत पूरे प्रदेश में भारी वर्षा के आसार हैं। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी को अलर्ट कर दिया गया है।

