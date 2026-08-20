उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर: मसूरी में धंसी सड़क, चीन सीमा का संपर्क अभी भी भंग

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। यहां मलबा आने से कई मार्ग बंद हो गए हैं। जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है।

गुरुवार को मसूरी चकराता हाईवे मसूरी बैंड से लगभग 3 किमी पहले गश्ति बैंड पर कर्नल विला के समीप बंद हो गया। यहां सड़क धंसने से मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद है। वाहन अगलाड थत्युड सुवाखोली होते हुए मसूरी आ रहे हैं। सड़क पर बड़ी दरारें पड़ी हैं।

चीन सीमा का संपर्क अभी भी भंग पिथौरागढ़ में टनकपुर तवा घाट हाईवे में धारचूला से आगे कूलागाड़ पुल टूटने से बंद मार्ग खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में सीमा सड़क संगठन जुटा हुआ है। यहां पर अस्थाई व्यवस्था की जा रही है।