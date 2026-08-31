उत्तराखंड में आफत बनी बारिश: दून पानी-पानी, बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी; पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से रास्ता बंद

जागरण संवाददाता, देहरादून। सोमवार सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। देहरादून सदर समेत सभी तहसीलों में आसमान बादलों से ढका रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे ने भी दस्तक दी, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई।

जिला प्रशासन की मौसम संबंधी सूचना के अनुसार, सदर, कालसी, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर और त्यूनी तहसीलों में बादल छाए रहे। वहीं चकराता तहसील और मसूरी थाना क्षेत्र में बादलों के साथ कोहरा भी रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे के कारण वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है।

देहरादून में फिलहाल आपदा से संबंधित कोई असामान्य स्थिति सामने नहीं आई है। संबंधित अधिकारियों की ओर से जनपद में आपदा से जुड़ी स्थिति सामान्य होने की सूचना दी गई है। प्रशासन मौसम पर नजर बनाए हुए है। नैनीताल में कोहरा और बादल नैनीताल में बीती रात तेज बारिश का दौर रहा, घने बादल व कोहरा छाया रहा और अब सोमवार सुबह फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। नैनीताल में आधा दर्जन सड़कें बंद हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले में रात को वर्षा होने के बाद सुबह बादल छाए हुए हैं

बोल्डर गिरने से रास्ता हुआ बंद। बागेश्वर में रात से बारिश, स्कूलों की छुट्टी बागेश्वर में रात से बारिश होने के कारण कई स्थानों पर सड़कें बंद हैं। स्कूल, कॉलेज बंद हैं। सड़कें बंद होने से जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दूध, अखबार के वाहन भी सड़क बंद होने से फंसे हुए हैं तो बिजली रात से गुल है।