देहरादून में बारिश से तबाही: मालदेवता में बही सड़क...टोंस नदी के उफान से खतरे में घर

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में भारी वर्षा और भूस्खलन ने जनजीवन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून, चमोली समेत कई जिलों में स्थानों पर देर रात से तो रुद्रप्रयाग, नैनीताल में सुबह से वर्षा का क्रम बना हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं।

बारिश के कारण कई मार्ग बंद प्रदेश में मलबा आने से 86 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। चमोली में 18 और रुद्रप्रयाग में 13 मार्ग बंद हैं, जबकि पिथौरागढ़ में टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कुलागाड़ के पास बाधित होने के साथ कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग भी तीन स्थानों पर बंद है। इससे चीन सीमा से संपर्क प्रभावित हुआ है।