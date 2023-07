देहरादून में बारिश का कहर, ऊफनते नाले से शांति विहार व सपेरा बस्ती में तबाही; चार मकान और चार दुकानें ध्वस्त

Rain in Dehradun सोमवार देर रात रायपुर क्षेत्र में पड़ते शांति विहार व सपेरा बस्ती के बीच बहने वाला नाला ऊफान पर आ गया। जिससे चार मकान और चार दुकानें ध्वस्त हो गए। सूचना पर वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। नाले के आसपास रहने वाले सभी लोगों को घरों से हटाते हुए सुरक्षित जगह पहुंचाया गया।

टीम जागरण, देहरादून: Rain in Dehradun: लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार देर रात रायपुर क्षेत्र में पड़ते शांति विहार व सपेरा बस्ती के बीच बहने वाला नाला ऊफान पर आ गया। जिससे चार मकान और चार दुकानें ध्वस्त हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नाले के ऊफान को कम करने के लिए नाले में गिरे मलबे को हटाया और नाले के आसपास रहने वाले सभी लोगों को घरों से हटाते हुए सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि सोमवार देर रात क्षेत्र में पड़ने वाले शांति विहार में अत्यधिक बारिश के कारण नाला ऊफान पर आने के चलते चार मकान ध्वस्त हो गए। सूचना पर वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान शांति विहार में दो मकान व दो दुकानें ध्वस्त हो गईं। वहीं सपेरा बस्ती के कई मकान प्रभावित हो रहे हैं। शांति विहार व नाले के दूसरी ओर सपेरा बस्ती में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उनके घरों व दुकानों से बाहर निकाला गया। शांति विहार में मदन सिंह नेगी व अवधेश मित्तल का मकान और दिनेश अग्रवाल व शमीम की दुकान ध्वस्त हुई है। वहीं सपेरा बस्ती में राजू व सुरेंद्र का मकान ध्वस्त हुआ है।

