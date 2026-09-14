इस्तीफे की पेशकश लेकर कांग्रेस हाईकमान की चौखट पर जाएंगे हरदा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य पदों से अपने इस्तीफे की पेशकश को लेकर पार्टी हाईकमान की चौखट पर जाएंगे। हरदा ने गुरुवार को अपने ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद यह पेशकश की थी।

लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हरदा ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया में वीडियो जारी कर कहा कि वह अपनी पेशकश को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलेंगे। मुलाकात के लिए उनसे समय मांगा गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी पत्र भेजेंगे, क्योंकि वहां जाने में दूरी बहुत है। हरदा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की, जिससे किसी को नाराज या परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं।

उनकी वजह से इस लड़ाई में कोई व्यवधान न हो, इसलिए यह पेशकश की है। यह युद्ध भूमि है तो पता चला कि इसमें वह आड़े आ रहे हैं, उनका कृत्य आड़े आ रहा है। बाकी, जो भी सरकार या जिसने भी यह किया है, 10 साल बाद जिसे भी याद आई, वो जाने। ऊधो कर्मन गति टारे न टरे...का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि कर्म में जो लिखा होगा, उसका वह सामना करेंगे।