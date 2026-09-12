कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में उठा रही भ्रष्टाचार का सवाल, ध्यान हटाने के लिए हुई ईडी की कार्रवाईः हरीश रावत

डिजिटल डेस्क, देहरादून। कांग्रेस नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक और बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। रावत ने बयान देते हुए अपने इंटरनेट मीडिया के एक्स हैंडल पर लिखा है कि जहाँ कहते हो,वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। CBI, ED, Income Tax या जितनी भी जाँच करनी है, कर लो।

उन्होंने इसके बाद किए अपने अगले पोस्ट में भी कहा कि जब तक सामर्थ्य है तब तक मैं लड़ूंगा। सच्चाई के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए और उत्तराखंड के हितों के लिए—डटकर लड़ूंगा। इसके बाद के अपने अगले पोस्ट में भी उन्होंने कहा कि यह एक चुनाव के दृष्टिकोण में रखकर क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। यह एक कूट रचना है।

कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचार के सवाल को बहुत तेजी से उठा रही है और लोग जनमत जो भ्रष्टाचार से परेशान है, वह कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये ईडी की कार्रवाई हुई है। जब तक मेरे पास सामर्थ्य है, मैं हर प्रकार की जाँच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। रावत के इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में हरीश रावत यह भी कह रहे हैं कि कल को मेरे बच्चे जब आगे आएंगे तो एक बात रहेगी उनके याद करने लायक कि हमारे बाप ने क्या कमाया। उस समय उनके सामने ये सवाल न हो कि सीबीआई-ईडी जो भी करना है मेरी भैया जहां कहो मैं बैठ जाता हूं।