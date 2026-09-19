हरिद्वार में गंगा किनारे संजोया जाएगा विभाजन का दर्द, 44.5 एकड़ जमीन पर बनेगा म्यूजियम

केदार दत्त, देहरादून। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा के किनारे अब देश के विभाजन की पीड़ा और उसमें जान गंवाने वाले लोगों की स्मृतियों को सहेजने की तैयारी है। वहां सिंचाई विभाग की 44.5 एकड़ भूमि में विभाजन विभीषिका स्थल और म्यूजियम बनाने के दृष्टिगत कवायद की जा रही है।

यह भूमि, विभाजन विभीषिका न्यास समिति को देने के प्रस्ताव को लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। भूमि हस्तांतरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर न्याय विभाग से राय मांगी गई है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। यदि प्रस्ताव पर सहमति बनी तो प्रस्तावित भूमि पर स्मृति स्थल के साथ म्यूजियम भी बनेगा।

ऐसे में स्मृति स्थल का उद्देश्य इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही भावी पीढ़ी को उस दौर की पीड़ा से परिचित कराना है। इसके लिए हरिद्वार इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गंगा किनारे विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वालों की स्मृति में कोई समर्पित स्थल नहीं है। स्मृति स्थल और म्यूजियम के जरिए विभाजन से जुड़े दस्तावेज, स्मृतियां और इतिहास को संजोया जाएगा।