    हरिद्वार कुंभ में देव डोलियों के दिव्य स्नान को होगी भव्य व्यवस्था, CM धामी ने प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त

    By Kedar Dutt Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2027 में हरिद्वार कुंभ में उत्तराखंड की देव डोलियों और लोक देवताओं के प्रतीकों की भव्य व्यवस्था की जाएगी। उन्हो ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैंप कार्यालय में श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभयात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। सूवि

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले में उत्तराखंड की देव डोलियों और लोक देवताओं के प्रतीकों एवं चल विग्रहों के स्नान व शोभायात्रा की भव्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे मिलने आए श्रीदेवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभयात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुंभ मेला हमारी महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महापर्व है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में राज्य की देव डोलियों के दिव्य स्नान एवं भव्य शोभायात्रा के आयोजन के माध्यम से देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक वैभव और समृद्ध लोक परंपरा के साक्षी बनने का सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे।

    मुख्यमंत्री धामी से उनके कैंप कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभायात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कुंभ मेले में देव डोलियों की शोभायात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हर्षमणी व्यास सहित अन्य पदाधिकारी सम्मिलित रहे।