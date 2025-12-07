हरिद्वार कुंभ में देव डोलियों के दिव्य स्नान को होगी भव्य व्यवस्था, CM धामी ने प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले में उत्तराखंड की देव डोलियों और लोक देवताओं के प्रतीकों एवं चल विग्रहों के स्नान व शोभायात्रा की भव्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे मिलने आए श्रीदेवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभयात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया।



मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुंभ मेला हमारी महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महापर्व है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में राज्य की देव डोलियों के दिव्य स्नान एवं भव्य शोभायात्रा के आयोजन के माध्यम से देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक वैभव और समृद्ध लोक परंपरा के साक्षी बनने का सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे।