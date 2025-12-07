Uttarakhand: सिख समुदाय पर टिप्पणी के लिए हरक ने गुरुद्वारे में मांगी माफी, लंगर में सेवा कर किया प्रायश्चित 

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे और श्री गुरु गोविंद सिंह के पवन स्थान पर सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्होंने गलती से बोले गए उनके शब्दों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी।

पश्चाताप व्यक्त करते हुए जोड़ा घर (जहां संगत के जूते होते हैं) की सेवा की और लंगर रसोई में सेवा की। उन्होंने गुरु साहिब की हाजिरी में अरदास कर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और गुरु साहिब के चरणों में मत्था टेका।

बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने संबोधन में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में एक शब्द बोल दिया। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत उस अधिवक्ता से क्षमा भी मांगी।