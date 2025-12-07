Language
    Uttarakhand: सिख समुदाय पर टिप्पणी के लिए हरक ने गुरुद्वारे में मांगी माफी, लंगर में सेवा कर किया प्रायश्चित 

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारा पांवटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी। उन्होंने अनजाने में बोले गए शब्दों के लिए

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे और श्री गुरु गोविंद सिंह के पवन स्थान पर सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्होंने गलती से बोले गए उनके शब्दों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी।

    पश्चाताप व्यक्त करते हुए जोड़ा घर (जहां संगत के जूते होते हैं) की सेवा की और लंगर रसोई में सेवा की। उन्होंने गुरु साहिब की हाजिरी में अरदास कर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और गुरु साहिब के चरणों में मत्था टेका।

    बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने संबोधन में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में एक शब्द बोल दिया। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत उस अधिवक्ता से क्षमा भी मांगी।

    जब कार्यक्रम में मौजूद कुछ अन्य अधिवक्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई तो हरक सिंह रावत स्वयं बार काउंसिल कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत कर अपनी भावनाएं साझा की।

    स्पष्ट कहा कि उनके मन में सिख समाज के लिए अत्यंत सम्मान है। सिख समाज ने हमेशा उत्तराखंड और देश के लिए कठिन से कठिन समय में आगे बढ़कर सेवा की है और अपनी कर्तव्यनिष्ठा से दुनिया का दिल जीता है। उनकी मंशा कभी भी किसी समाज, विशेषकर सिख समाज के प्रति अमर्यादित शब्द कहने की नहीं रही।

    उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी व्यक्ति, अधिवक्ता या समाज का कोई साथी आहत हुआ है, तो वे हृदय से क्षमा मांगते हैं।

