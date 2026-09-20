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बदरीनाथ में महाविष्णु यज्ञ संपन्न, गुजरात से आए 188 श्रद्धालुओं के जत्थे ने की उत्तराखंड सरकार की तारीफ

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:15 AM (IST)

गांधीनगर की महापौर मीरा पटेल ने बदरीनाथ में महाविष्णु यज्ञ और केदारनाथ दर्शन के दौरान उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गांधीनगर महापौर मीरा पटेल ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया।

  2. बदरीनाथ में तीन दिवसीय महाविष्णु यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

  3. श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चारधाम यात्रा को पूरी सतर्कता और निगरानी के साथ संचालित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाजनक यात्रा के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यस्थायें सुनिश्चित की गयी हैं।

प्रदेश में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के प्रति श्रद्धालुओं में संतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा है। गुजरात के गांधीनगर नगर निगम की महापौर मती मीरा पटेल ने बदरीनाथ धाम में आयोजित तीन दिवसीय महाविष्णु यज्ञ की सफलता तथा केदारनाथ धाम के दर्शन के दौरान उत्तराखंड सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

गुजरात के गांधीनगर नगर निगम की महापौर मती मीरा पटेल ने बदरीनाथ धाम में आयोजित तीन दिवसीय महाविष्णु यज्ञ की सफलता तथा केदारनाथ धाम के दर्शन के दौरान उत्तराखंड सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

महापौर मती मीरा पटेल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित अपने आभार पत्र में कहा कि प्रभु बदरी विशाल एवं बाबा केदार की असीम अनुकंपा से उनके परिवार द्वारा 06 से 08 सितंबर, 2026 तक बदरीनाथ धाम में आयोजित तीन दिवसीय महाविष्णु यज्ञ का अनुष्ठान अत्यंत दिव्यता एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत गुजरात से आए 188 श्रद्धालुओं के दल ने केदारनाथ धाम के पावन दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त किया।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के दल में अनेक वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। उत्तराखंड सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित प्रबंधन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के कारण इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को दोनों पवित्र धामों में सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से दर्शन का लाभ प्राप्त हो सका।

मती मीरा पटेल ने कहा कि संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान एवं यात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार एवं प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया सहयोग राज्य की ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा एवं भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने यात्रा के दौरान मिले सहयोग, आत्मीयता एवं व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा संबंधित विभागों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने भगवान बदरी-केदार से उत्तराखंड की सुख-समृद्धि, शांति एवं निरंतर प्रगति की कामना की।