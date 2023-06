मूल रूप से यूपी के सीतापुर में रहने वाली युवती ने तहरीर में कहा कि वह 2019 में कंपनी मे काम करने के लिए सेलाकुई आई तो सेलाकुई में उसकी जान पहचान कश्यप कालोनी फेज 1 बड़ोवाला प्रेमनगर के रहने वाले परमेश बैरवान हाल से हुई जिसने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सेलाकुई थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विकासनगर, जागरण टीम। औद्योगिक नगरी सेलाकुई में रहने वाली युवती के साथ रुद्रप्रयाग के एक युवक ने दुष्कर्म किया। युवती मूल रूप से यूपी के सीतापुर की रहने वाली है और सेलाकुई के एक मोहल्ले में किराए पर रहती है। शादी का झांसा देकर दुष्‍कर्म शादी से भी इनकार करने पर पीड़िता ने सेलाकुई थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से यूपी के सीतापुर में रहने वाली युवती ने तहरीर में कहा कि वह 2019 में कंपनी मे काम करने के लिए सेलाकुई आई तो सेलाकुई में उसकी जान पहचान कश्यप कालोनी फेज 1 बड़ोवाला प्रेमनगर के रहने वाले परमेश बैरवान हाल से हुई, जिसने कई बार दुष्कर्म किया।

