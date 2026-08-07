देहरादून में घमंडपुर-जीवनवाला के बीच बनेगा 295.50 मीटर लंबा पुल, शासन से मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, देहरादून। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के घमंडपुर और जीवनवाला (अठुरवाला) के बीच लंबे समय से प्रस्तावित पुल निर्माण को शासन से हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन ने 295.50 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 36 करोड़ 50 लाख 33 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पुल को स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

घमंडपुर-जीवनवाला के बीच पुल निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। बरसात के दौरान क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने के साथ ही ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के साथ आंदोलन भी किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।