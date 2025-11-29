Dehradun: एयरपोर्ट पर टेकआफ व लैंडिंग के दौरान विमानों को बर्ड स्ट्राइक से बचाने को हटेगा कूड़ा डंपिंग यार्ड

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर टेकआफ और लैंडिंग के दौरान विमानों से पक्षी टकराने (बर्ड स्ट्राइक) की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला-प्रशासन ने एयरपोर्ट के पास स्थित डोईवाला कूड़ा डंपिंग यार्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए एसडीएम डोईवाला को सात दिन के भीतर डंपिंग यार्ड के लिए सरकारी जमीन पर नया स्थल चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों एवं वन्यजीवों की गतिविधियों को फिलहाल नियंत्रित करने करने के लिए डंपिंग यार्ड के कूड़े निस्तारण के लिए नगर पालिका को तत्काल ट्रामेल और पोकलैंड मशीन की खरीद करने को कहा गया। डंपिंग यार्ड को टीनशेड से कवर्ड करने के निर्देश भी दिए गए।



जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुक्रवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जौलीग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक ली।

हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में पक्षियों और वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने एहतियाती तौर पर सुरक्षा संबंधी सभी कदम उठाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एयरपोर्ट के निकट केशवपुरी में स्थित डंपिंग यार्ड में मौजूद कूडा निस्तारण में तेजी लाने को कहा। इसकी टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और मैनपावर व मशीनों की मदद से कूड़ा हटाने के निर्देश दिए गए।

एयरपोर्ट परिचालन क्षेत्र में एकत्रित होने वाले कूड़े का भी नियमित निस्तारण करने को कहा।एयरपोर्ट के आसपास स्थित समस्त दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट की पड़ताल कराकर नियमानुसार कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, एयरपोर्ट अथारिटी के डायरेक्टर बीसीएच नेगी, डीजीएम अमित जिंदल, एजीएम अनिल कुमार मस्ताना, मैनेजर शुभम वत्स, डोईवाला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एलएल शाह आदि उपस्थित रहे। एयरपोर्ट अथारिटी ने बर्ड स्ट्राइक के बताए कारण पिछले हफ्ते मुंबई से आ रही इंडिगो की फ्लाइट से लैंडिंग के दौरान पक्षी टकरा गया था। जिससे विमान को आपात स्थिति में लैंड कराना पड़ा और यात्रियों की जान सांसत में पड़ी रही। पूर्व में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं।

इससे विमान क्रैश होने का खतरा बना रहता है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि एयरपोर्ट के आसपास कूड़े की डंपिंग, मांस की दुकानें होने, निर्धारित ऊंचाई से अधिक पेड़ या इमारतें होने के कारण बर्ड स्ट्राइक का खतरा लगातार बना हुआ है।