Dehradun: एयरपोर्ट पर टेकआफ व लैंडिंग के दौरान विमानों को बर्ड स्ट्राइक से बचाने को हटेगा कूड़ा डंपिंग यार्ड
विमानों को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए एयरपोर्ट के पास का कूड़ा डंपिंग यार्ड हटाया जाएगा। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि कूड़ा पक्षियों को आकर्षित करता है। कूड़ा यार्ड हटाने की विस्तृत योजना बनाई जा रही है, जिससे विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि विमानों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: दून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर टेकआफ और लैंडिंग के दौरान विमानों से पक्षी टकराने (बर्ड स्ट्राइक) की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला-प्रशासन ने एयरपोर्ट के पास स्थित डोईवाला कूड़ा डंपिंग यार्ड को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए एसडीएम डोईवाला को सात दिन के भीतर डंपिंग यार्ड के लिए सरकारी जमीन पर नया स्थल चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं।
सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों एवं वन्यजीवों की गतिविधियों को फिलहाल नियंत्रित करने करने के लिए डंपिंग यार्ड के कूड़े निस्तारण के लिए नगर पालिका को तत्काल ट्रामेल और पोकलैंड मशीन की खरीद करने को कहा गया। डंपिंग यार्ड को टीनशेड से कवर्ड करने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुक्रवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जौलीग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक ली।
हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में पक्षियों और वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने एहतियाती तौर पर सुरक्षा संबंधी सभी कदम उठाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एयरपोर्ट के निकट केशवपुरी में स्थित डंपिंग यार्ड में मौजूद कूडा निस्तारण में तेजी लाने को कहा। इसकी टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और मैनपावर व मशीनों की मदद से कूड़ा हटाने के निर्देश दिए गए।
एयरपोर्ट परिचालन क्षेत्र में एकत्रित होने वाले कूड़े का भी नियमित निस्तारण करने को कहा।एयरपोर्ट के आसपास स्थित समस्त दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट की पड़ताल कराकर नियमानुसार कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, एयरपोर्ट अथारिटी के डायरेक्टर बीसीएच नेगी, डीजीएम अमित जिंदल, एजीएम अनिल कुमार मस्ताना, मैनेजर शुभम वत्स, डोईवाला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एलएल शाह आदि उपस्थित रहे।
एयरपोर्ट अथारिटी ने बर्ड स्ट्राइक के बताए कारण
पिछले हफ्ते मुंबई से आ रही इंडिगो की फ्लाइट से लैंडिंग के दौरान पक्षी टकरा गया था। जिससे विमान को आपात स्थिति में लैंड कराना पड़ा और यात्रियों की जान सांसत में पड़ी रही। पूर्व में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं।
इससे विमान क्रैश होने का खतरा बना रहता है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि एयरपोर्ट के आसपास कूड़े की डंपिंग, मांस की दुकानें होने, निर्धारित ऊंचाई से अधिक पेड़ या इमारतें होने के कारण बर्ड स्ट्राइक का खतरा लगातार बना हुआ है।
उन्होंने एयरपोर्ट की 10 किमी परिधि में डंपिंग यार्ड के विस्थापन की आवश्यकता बताई। साथ ही परिसर के बाहर और अंदर की निकासी नाली की क्षमता में विसंगति की समस्या भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने एसडीएम से डंपिंग यार्ड की भूमि की श्रेणी बताने को कहा है।
वहीं, नाली क्षमता की विसंगति और नाले की सफाई के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से जल्द ही काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
विस्तारीकरण के प्रभावितों को तुरंत बांटे मुआवजा
जिलाधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। विस्तारीकरण कार्य में किसी प्रकार की बाधा अनुमन्य नहीं होगी। उन्होंने प्रभावितों को तुरंत मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए।
कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से राज्य की आय में तो इजाफा होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि विमान, यात्रियों व आमजन की सुरक्षा प्रशासन का कर्तव्य है।
यह भी पढ़ें- डीएम सविन बंसल के सामने जब एक मां ने लगाई गुहार, बुजुर्ग को पीटने वाले बेटे पर लगाया गुंडा एक्ट
यह भी पढ़ें- Dehradun News: डीएम सविन बंसल ने यूनियन बैंक के प्रबंधक किए तलब, विधिक प्राधिकरण को कार्रवाई के दिए निर्देश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।