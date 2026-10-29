गैरसैंण सत्र: सदन की अवधि पर कांग्रेस का सवाल, अपनी रणनीति भी कठघरे में

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के दो-दिवसीय सत्र के आलोक में अब सियासी बहस सत्र की अवधि और विपक्ष की भूमिका पर केंद्रित हो गई है।

मौजूदा विधानसभा के अंतिम सत्र में कांग्रेस ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन वह इसे धरातल पर मूर्त रूप देने में कामयाब नहीं हो पाई।

भले ही वह अब इसके लिए सत्र की कम अवधि के दृष्टिगत सरकार को निशाने पर ले रही हो, लेकिन वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अड़ी रही। वह चाहती तो कार्यस्थगन की सूचना की ग्राह्यता पर अन्य मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर सकती थी। जाहिर है कि उसकी अपनी रणनीति भी कठघरे में है।

मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाई कांग्रेस कांग्रेस ने सत्र आहूत होने की घोषणा के बाद अंकिता भंडारी को न्याय, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पलायन, वन्यजीवों का आतंक जैसे मुद्दों पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की बात कही थी। इसी के दृष्टिगत पार्टी ने सत्र के पहले दिन 27 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन वह इन मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाई।

यहीं उसकी रणनीतिक चूक सामने आई। कांग्रेस ने सदन के बाहर तो विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन सदन में वह सरकार को नहीं घेर पाई। यद्यपि, इसके लिए उसके पास सत्र का अंतिम दिन ही था, पर उसका भी लाभ उठाने में वह सफल नहीं हो पाई।