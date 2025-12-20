Dehradun : भगौड़ा बिल्डर शाश्वत और साक्षी गर्ग समेत तीन पर दो मुकदमे दर्ज, पुलिस कर रही है जांच

Language
    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    देहरादून में भगौड़े बिल्डर शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग समेत तीन लोगों पर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला धोखाधड़ी और ...और पढ़ें

     बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग।

    संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला , (ऋषिकेश): थानों क्षेत्र में स्थित इंपीरियल वैली में प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी गर्ग और पार्टनर विकास ठाकुर के खिलाफ रानीपोखरी पुलिस ने अलग-अलग शिकायतों पर दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

    पहले मुकदमे के संबंध में रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पंडितवाड़ी प्रेमनगर देहरादून निवासी रीना पाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें रीना ने बताया कि मै. असगर टेक्सटाइल की ओर से भूमि विक्रय करने से पूर्व लेआउट तैयार कर भूमि को एमडीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र के बाद प्रोजेक्ट इंपीरियल वैली के नाम से स्वीकृत कराया गया।

    इसके बाद इसे उत्तराखंड रेरा से पंजीकरण कराकर मै. असगर टेक्सटाइल और पार्टनर विकास ठाकुर की ओर से प्लाट आवंटित किए गए। जिसमें विकास ठाकुर ने अपने पार्टनर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग के साथ मिलकर उनके साथ एक प्लाट का सौदा 75 लाख 51 हजार रुपये में तय किया।

    जिसके लिए उनसे 35 लाख 51 हजार रुपये नकद लिए गए, जबकि बाकी राशि का बैंक लोन किया जाना था। लेकिन एग्रीमेंट के बाद आरोपित प्लाट की रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करने लगे। जब उनसे लगातार पैसे की मांग की गई, तो आरोपितों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत के आधार पर विकास ठाकुर, शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    वहीं, दूसरे मामले में राजेश कुमार पाल निवासी पंडितवाड़ी प्रेमनगर, देहरादून ने भी रानीपोखरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बिल्डर शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी गर्ग और विकास ठाकुर से एक प्लाट का सौदा 75 लाख 51 हजार रुपये में किया था।

    बयाने के तौर पर 51 हजार रुपये नकद और 75 लाख रुपये एनईएफटी के माध्यम से दिए गए। लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर आरोपित उन्हें बहाने बनाकर टालते रहे और प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराई। जानकारी लेने पर पता चला कि विकास ठाकुर और उसके पार्टनर ने उन्हें दिखाए गए प्लाट को किसी अन्य को बेच दिया है।

    इससे उनके साथ 75 लाख 51 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में भी शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी गर्ग और विकास ठाकुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

