Dehradun: लोन स्वीकृत होने के बाद बंद की कंपनी, 17 फर्म संचालकों ने यूको बैंक को लगाया 1.22 करोड़ का चूना

जागरण संवाददाता, देहरादून: फर्म संचालकों ने यूको बैंक के साथ फर्जीवाड़ा कर 1.22 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। लोन की किश्तें जमा न होने पर जब जांच हुई तो पता चला कि किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाए तो किसी ने ऋण स्वीकृत होने के बाद ही कंपनी बंद कर दी। कैंट कोतवाली पुलिस ने 17 फर्म संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूको बैंक, गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आंतरिक जांच में आरोपितों की ओर से पेश किए गए कागजात सही नहीं पाए गए। कुछ ने तो ऋण लेने के बाद अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया।

कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, बैंक के साथ हुई 1.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में कहीं न कहीं बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है।