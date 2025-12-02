Dehradun: लोन स्वीकृत होने के बाद बंद की कंपनी, 17 फर्म संचालकों ने यूको बैंक को लगाया 1.22 करोड़ का चूना
देहरादून में यूको बैंक के साथ 1.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्म संचालकों ने फर्जी दस्तावेज जमा कर और कुछ ने लोन पास होने के बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: फर्म संचालकों ने यूको बैंक के साथ फर्जीवाड़ा कर 1.22 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। लोन की किश्तें जमा न होने पर जब जांच हुई तो पता चला कि किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाए तो किसी ने ऋण स्वीकृत होने के बाद ही कंपनी बंद कर दी। कैंट कोतवाली पुलिस ने 17 फर्म संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
यूको बैंक, गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आंतरिक जांच में आरोपितों की ओर से पेश किए गए कागजात सही नहीं पाए गए। कुछ ने तो ऋण लेने के बाद अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया।
कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, बैंक के साथ हुई 1.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में कहीं न कहीं बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है।
कोई भी ऋण पास करते समय बैंक के कर्मचारी फर्म का सर्वे करते हैं। दस्तावेज सही होने पर ही ऋण जारी किया जाता है। लेकिन यहां एक ही पते पर कई कार्यालय होने के बावजूद लोन जारी कर दिया गया।
फर्जी दस्तावेज से लोन लेने वाले आरोपित
- सोनिया शर्मा निवासी पटेलनगर सोनिया एंटरप्राइजेज
- शिखा पाल निवासी डीएल रोड, शिखा एंटरप्राइजेज
- नितिन शंकर निवासी चुक्खुवाला नेशविला रोड, सीआरपी एंटरप्राइजेज
- हरप्रीत कौर निवासी ओम सिटी, रीत एंटरप्राइजेज
- सोम सिंह कौलागढ़ रोड, महादेव ट्रेडर
- आशीष नेगी निवासी हरिपुर नवादा, नेगी एंटरप्राइजेज
- अर्जुन गुलाटी, बिना इकाई
- पूजा शर्मा निवासी मन्नूगंज, पूजा गारमेंट्स
- सोम सिंह निवासी कौलागढ़, नीलकंठ एंटरप्राइजेज
- सोम सिंह निवासी कौलागढ़ रोड, नटराज एसोसिएट्स
- अनस कुरैशी निवासी मन्नूगंज, बिना इकाई के ऋण
- सागर रावल निवासी पलटन बाजार, श्री गुरुनानक ट्रेडर्स
- मधुसुधन ठाकुर निवासी टपकेश्वर, मानवी फूड्स
- अंकुश वर्मा निवासी अमन विहार, वर्मा एसोसिएट्स
- शुभम कुकरेजा निवासी आशीर्वाद एन्क्लेव
- नमरता देव निवासी चुक्खुवाला, कुबेर लक्ष्मी एंटरप्राइजेज
- नीरज निवासी रामपूरम ने नीरज एंटरप्राइजेज
