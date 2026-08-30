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RTE उल्लंघन पर फंसे हरिद्वार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ₹20,000 का जुर्माना लगा

By Suman Semwal Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:33 AM (IST)

हरिद्वार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष कुमार वर्मा पर राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के आदेशों की अनदेखी और भ्रामक ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर ₹20,000 का जुर्माना लगा

  2. आरटीआई आदेशों की अनदेखी और भ्रामक जानकारी का मामला

  3. राज्य सूचना आयोग ने तीन साल बाद की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, देहरादून। सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी हरिद्वार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को भारी पड़ गई। आयोग ने आरटीआइ प्रकरण में आदेश का अनुपालन नहीं करने और आवेदक को भ्रामक एवं अस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के मामले में हरिद्वार कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष कुमार वर्मा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिकायतकर्ता रमेश चंद्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला गंगा दर्शन मां गंगा निकेतन कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी।

प्रकरण में आयोग ने 30 नवंबर 2022 को निस्तारण करते हुए संबंधित अभिलेखों में दर्ज सूचना उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने तीन साल से आरटीआई की अनदेखी पर की कार्रवाई

आयोग के आदेश में गंभीर टिप्पणी की गई है कि 30 नवंबर 2022 के निस्तारण आदेश का लोक सूचना अधिकारी ने अनुपालन नहीं किया। आयोग के मुताबिक इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी को प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन करीब तीन वर्ष बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने के कई अवसर भी दिए।

सुनवाई में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया 

सुनवाई में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आयोग के समक्ष लोक सूचना अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना भ्रामक और असत्य थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि सात जुलाई 2021 के प्रथम सूचना बिंदुओं के संबंध में मांगी गई सूचना आयोग के पूर्व आदेश के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराई गई।

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20,000 रुपये का दंड अधिरोपित किया

अंतिम आदेश में आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और सुनवाई की स्थिति के आधार पर 20,000 रुपये का दंड अधिरोपित किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि ई-चालान के माध्यम से जमा कराई जाए और संबंधित प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड सूचना आयोग को इसकी सूचना दी जाए।