CM Dhami: नेता प्रतिपक्ष संग किसानों और मजदूरों ने की सीएम धामी से मुलाकात, इन मामलों के लिए दिया ज्ञापन

नेता प्रतिपक्ष संग किसानों और मजदूरों ने की सीएम धामी से मुलाकात, इन मामलों के लिए दिया ज्ञापन

देहरादून, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में किसानों और चीनी मिल के श्रमिकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बाजपुर के किसान जनप्रतिनिधि व चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई असवानी को लीज रेंट/पीपीपी मोड पर न दिये जाने का अनुरोध किया एवं इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। इस दौरान किसानों ने अपनी बातें रखी। चीन मिल में होने वाली समस्याओं से भी सीएम धामी को अवगत कराया। सीएम धामी ने दिया किसानों को आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई असवानी को लीज/ रेंट/पीपीपी मोड पर दिये जाने से पूर्व किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा। इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। किसानों के लिए कर रहे काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों की आय में बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा।

Edited By: Swati Singh