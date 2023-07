Dehradun News: झाझरा में उपकरण फुंकने की होगी जांच, कार्रवाई की तैयारी

Dehradun News देहरादून के झाझरा सब स्टेशन में बुधवार को आग लग गई। दून में बीते बुधवार को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। झाझरा स्थित पिटकुल के 220 केवीए के सब स्टेशन में जोरदार धमाके के साथ विद्युत उपकरण धूं-धूं कर जल उठे। जिससे पिटकुल के माजरा बिंदाल समेत ऊर्जा के अन्य फीडरों पर आपूर्ति ठप हो गई।

झाझरा में उपकरण फुंकने की होगी जांच, कार्रवाई की तैयारी

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण संवाददाता। पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी व अन्य उच्च अधिकारी मानसून काल में कुमाऊं मंडल में व्यवस्था का जायजा लेने भ्रमण पर थे। बुधवार को देहरादून के झाझरा स्थित सब स्टेशन में विद्युत उपकरण में धमाका और आग लगने की सूचना मिलने पर सभी अधिकारी देहरादून दौड़ पड़े। रातों रात सब मौके पर पहुंचे और स्थित की जायजा लिया। रात करीब 11.30 पर एमडी पीसी ध्यानी देहरादून पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के साथ झाझरा सब स्टेशन का जायजा लिया। प्रकरण की जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके लिए समिति गठित कर दी गई है। दून में बीते बुधवार को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। धूं-धूं कर जले उपकरण, बिजली हुई ठप्प झाझरा स्थित पिटकुल के 220 केवीए के सब स्टेशन में जोरदार धमाके के साथ विद्युत उपकरण धूं-धूं कर जल उठे। जिससे पिटकुल के माजरा, बिंदाल समेत ऊर्जा के अन्य फीडरों पर आपूर्ति ठप हो गई। जिससे शहर के आधे से भी अधिक क्षेत्रों में घंटों बत्ती गुल रही। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में भी आपूर्ति ठप हो गई। जिससे ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन नहीं हो सका। देर रात विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। होगी जांच देहरादून के झाझरा स्थित सब स्टेशन में विद्युत उपकरण में धमाका और आग लगने की अब जांच होगी। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी के लिए इसकी जांच की जाएगी। गौर करने वाली बात ये है कि चमोली में हुए हादसे के बाद से ही प्रशासन सख्त हो गया है।

Edited By: Swati Singh