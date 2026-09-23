देहरादून में बुजुर्ग महिला की हत्या कर कमरे में ताला लगा गए हत्यारे, जांच कर रही पुलिस

संवाद सूत्र, रायवाला (देहरादून)। मोतीचूर रेलवे लाइन पार स्थित भगत सिंह कालोनी में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां छह वर्ष की पोती के साथ रह रहीं बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई।

वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे कमरे के बाहर ताला लगाकर फरार हो गए। उनके दाहिने गाल पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले। महिला के बेटे की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

रायवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि 65 वर्षीय खजानी देवी अपनी छह वर्षीय पोती की पढ़ाई के लिए मोतीचूर में किराये के कमरे में रहती थीं, जबकि उनके बेटे संजय पुंडीर अपनी पत्नी के साथ ग्राम काटल गड़ूल रानीपोखरी अपने पैतृक आवास पर रहते हैं। सोमवार सुबह खजानी देवी पोती को स्कूल छोड़ने गई थीं।

इसके बाद वह पड़ोस में हो रहे एक धार्मिक अनुष्ठान (पूजा) में शामिल हुईं, फिर अपने कमरे में लौट आईं। छुट्टी के बाद पोती को स्कूल से लेने के लिए न पहुंचने पर विद्यालय प्रशासन ने उनके पड़ोस में रहने वाले दामाद पंकज थापा को फोन किया। पंकज थापा बच्ची को लेकर जब खजानी देवी के कमरे में पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था और उनका फोन भी स्विच आफ आ रहा था।