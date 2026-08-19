उत्तराखंड में बदला मातृत्व का ट्रेंड, घटती प्रजनन दर के बीच युवाओं में बढ़ा रहा 'एग फ्रीजिंग' का क्रेज

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अमेरिकी राजनेता एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के एग फ्रीजिंग कराने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह तकनीक फिर चर्चा में है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी युवा पीढ़ी इस तकनीक का प्रयोग कर रही है। इसकी वजह राज्य में विवाह व मातृत्व को लेकर बदली तस्वीर है, जिसका सीधा असर प्रजनन दर पर दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर 2.1 से घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, वहीं 20-24 वर्ष आयु वर्ग में प्रजनन दर भी 0.175 से घटकर 0.143 हुई है। शिक्षा, रोजगार व करियर के चलते विवाह और मातृत्व की योजना पीछे हो गई है।

ऐसे में भविष्य में मां बनने की संभावना को सुरक्षित रखने के लिए एग फ्रीजिंग यानी अंडाणुओं को सुरक्षित रखने की तकनीक उत्तराखंड में प्रमुख विकल्प के रूप में सामने आ रही है। देहरादून और हल्द्वानी के कुछ निजी आईवीएफ केंद्रों में इसकी सुविधा उपलब्ध है।

25 प्रजनन तकनीक केंद्र पंजीकृत, पांच में एग फ्रीजिंग उत्तराखंड में 25 सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र पंजीकृत हैं। इनमें देहरादून के तीन और हरिद्वार के एक केंद्र में एग फ्रीजिंग की सुविधा दी जा रही है। हल्द्वानी के एक केंद्र में भी यह सुविधा है।

भविष्य के लिए सुरक्षित किए जाते हैं अंडाणु एग फ्रीजिंग को चिकित्सकीय भाषा में ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसमें अंडाणुओं को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। भविष्य में जब महिला गर्भधारण की योजना बनाती है तो इन अंडाणुओं को शुक्राणु से निषेचित किया जा सकता है। इससे तैयार भ्रूण को आइवीएफ के जरिये गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।