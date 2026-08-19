उत्तराखंड में बदला मातृत्व का ट्रेंड, घटती प्रजनन दर के बीच युवाओं में बढ़ा रहा 'एग फ्रीजिंग' का क्रेज
उत्तराखंड में विवाह और मातृत्व की बदलती अवधारणा के चलते एग फ्रीजिंग तकनीक लोकप्रिय हो रही है। यह तकनीक महिलाओं को घटती प्रजनन दर के बीच भविष्य के लिए अपनी प्रजनन क्षमता सुरक्षित रखने का विकल्प देती है।
HighLights
उत्तराखंड में एग फ्रीजिंग तकनीक की लोकप्रियता बढ़ रही।
बदलती जीवनशैली, करियर प्राथमिकताएं प्रजनन दर घटा रही।
देहरादून, हल्द्वानी में एग फ्रीजिंग सुविधा उपलब्ध है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। अमेरिकी राजनेता एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के एग फ्रीजिंग कराने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह तकनीक फिर चर्चा में है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी युवा पीढ़ी इस तकनीक का प्रयोग कर रही है। इसकी वजह राज्य में विवाह व मातृत्व को लेकर बदली तस्वीर है, जिसका सीधा असर प्रजनन दर पर दिखाई दे रहा है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर 2.1 से घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, वहीं 20-24 वर्ष आयु वर्ग में प्रजनन दर भी 0.175 से घटकर 0.143 हुई है। शिक्षा, रोजगार व करियर के चलते विवाह और मातृत्व की योजना पीछे हो गई है।
ऐसे में भविष्य में मां बनने की संभावना को सुरक्षित रखने के लिए एग फ्रीजिंग यानी अंडाणुओं को सुरक्षित रखने की तकनीक उत्तराखंड में प्रमुख विकल्प के रूप में सामने आ रही है। देहरादून और हल्द्वानी के कुछ निजी आईवीएफ केंद्रों में इसकी सुविधा उपलब्ध है।
25 प्रजनन तकनीक केंद्र पंजीकृत, पांच में एग फ्रीजिंग
उत्तराखंड में 25 सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र पंजीकृत हैं। इनमें देहरादून के तीन और हरिद्वार के एक केंद्र में एग फ्रीजिंग की सुविधा दी जा रही है। हल्द्वानी के एक केंद्र में भी यह सुविधा है।
भविष्य के लिए सुरक्षित किए जाते हैं अंडाणु
एग फ्रीजिंग को चिकित्सकीय भाषा में ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसमें अंडाणुओं को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। भविष्य में जब महिला गर्भधारण की योजना बनाती है तो इन अंडाणुओं को शुक्राणु से निषेचित किया जा सकता है। इससे तैयार भ्रूण को आइवीएफ के जरिये गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।
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उम्र के साथ घटती है अंडाणुओं की गुणवत्ता
एग फ्रीजिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला की उम्र है। उम्र बढ़ने के साथ अंडाणुओं की संख्या और गुणवत्ता दोनों में स्वाभाविक कमी आती है। इसलिए अपेक्षाकृत कम उम्र में सुरक्षित किए गए अंडाणुओं से भविष्य में बेहतर परिणाम की संभावना रहती है। वहीं अंडाणुओं को कई वर्षों तक एग फ्रीजिंग तकनीक से सुरक्षित रखा जा सकता है।
एग फ्रीजिंग आधुनिक चिकित्सा तकनीक है और यह महिलाओं को भविष्य की प्रजनन योजना के लिए एक विकल्प देती है। हालांकि इसे मातृत्व की गारंटी नहीं माना जा सकता। महिला की उम्र, स्वास्थ्य और ओवेरियन रिजर्व को देखते हुए विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही निर्णय लेना उचित है।
डॉ. सुनीता टम्टा, महानिदेशक, स्वास्थ्य