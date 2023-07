Earthquake Update: सीमा क्षेत्रों में आए भूकंपों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निकाला निष्कर्ष, टल रहा बड़ा खतरा

Uttarakhand Earthquake Update News - वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का ताजा अध्ययन बड़े भूकंप (आठ व इससे अधिक मैग्नीट्यूड) के खतरे के प्रति कुछ राहत देता दिख रहा है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि छह रिक्टर स्केल के आसपास के भूकंप इतनी ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं जिससे बड़े भूकंप आने की अवधि आगे खिसक रही है।

मध्यम श्रेणी के भूकंप जैसे-जैसे आते रहेंगे, वहां बड़े भूकंप आने की अवधि उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी।

