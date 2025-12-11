Dehradun रेलवे स्टेशन पर फिर दौड़ी ट्रेनें, लोकोशेड इंटरलाकिंग व पुल मरम्मत कार्य पूरा; यात्रियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून रेलवे स्टेशन पर लोकोशेड के इंटरलाकिंग व दून-हरिद्वार के बीच रेलवे ट्रैक पर पुलों की मरम्मत कार्य के चलते रविवार से बुधवार तक प्रभावित रहा ट्रेनों का आवागमन गुरुवार की सुबह से सुचारु हो गया। इसके साथ ही यात्रियों की परेशानी भी दूर हो गई। बता दें कि, निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों का संचालन हरिद्वार, सहारनपुर, देवबंद या नजीबाबाद से किया जा रहा था।

देहरादून-हरिद्वार के बीच रेलवे ट्रैक समेत कई अन्य सुधारीकरण कार्य कराए जाने के चलते रेलवे की ओर से सात से 10 दिसंबर तक दून रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। इनमें डोईवाला गार्ड, करीवाला-देहरादून, मोतीचूर-राववाला, हरिद्वार-मोतीचूर और डंडेर-इकचाल समेत अन्य यार्डों के 20 पुलों की मरम्मत का काम किया गया।

सात और आठ दिसंबर को दून स्टेशन पर लोकोशेड के इंटरलाकिंग का कार्य भी कराया गया। दरअसल, दून रेलवे स्टेशन पर पिछले लंबे समय से ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के कार्य गतिमान हैं। इनमें केवल लोकोशेड का काम अब शेष बचा था। इसके लिए अब सिग्नल में बदलाव कर दिए गए हैं। गुरुवार से सभी ट्रेनों का संचालन पूर्व की तरह सुचारु हो गया।

ये ट्रेनें थीं निरस्त और प्रभावित देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून-सहारपुर एक्सप्रेस और हावड़ा-ऋषिकेश एक्सप्रेस बुधवार तक निरस्त रहीं। वहीं, सात दिसंबर को देहरादून से शाम पांच बजे नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से शाम छह बजे भेजा गया था। दिल्ली से आने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से दिल्ली से दून के लिए चली थी।