    देहरादून में वायु प्रदूषण का कहर जारी, 8 दिसंबर से नहीं सुधरी हवा की गुणवत्ता

    By Suman Semwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:37 PM (IST)

    देहरादून में सर्दियों में वायु गुणवत्ता लगातार 'बहुत बुरी' श्रेणी में बनी हुई है। 8 दिसंबर के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) संतोषजनक नहीं रहा है। ...और पढ़ें

    सर्दी के इस सीजन में दून के ईसी रोड पर अक्सर धुंध देखने को मिलती है।

    सुमन सेमवाल, देहरादून: राजधानी दून में इस सर्दियों में सुकून की सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) पर हवा की गुणवत्ता बहुत बुरी श्रेणी में रोज नए रिकार्ड बना रही है।

    आंकड़ों की बात करें तो आखिरी बार आठ दिसंबर को एक्यूआइ संतोषजनक श्रेणी में पाया गया था। तब से लेकर अब तक हवा का रुख बुरी और बहुत बुरी स्थिति में बरकरार है। यह स्थिति बताती है कि सर्दियों में बेशक प्रदूषण कणों को मौसम की नमी जकड़ ले रही है, लेकिन यहां गुणवत्ता का सवाल हर समय बरकरार है।

    उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दून में एक्यूआइ सोमवार को एक बार फिर 300 का बेहद चिंताजनक आंकड़े को पार कर गया। आमतौर पर देखें तो दून यूनिवर्सिटी में लगाए गए इंस्ट्रूमेंट में एक्यूआइ आमतौर पर 55 से 60 के बीच रहता है। जिसका मतलब यह हुआ कि हवा की गुणवत्ता सुरक्षित श्रेणी में रहती है।

    हालांकि, जब सर्दियों के मौसम ने जोर पकड़ा तो हवा के संतोषजनक रुख ने साथ छोड़ दिया। आठ दिसंबर के बाद ऐसा कोई दिन नहीं रहा, जब एक्यूआइ चुनौतीपूर्ण न रहा हो। यहां तक कि नए साल के पहले दिन भी दून ने खराब हवा में सांस ली। तब से अब तक एक्यूआइ छह बार 300 का आंकड़ा पार कर गया, जबकि बुरी श्रेणी वाले 200 के आंकड़े ने आठ बार सीमा लांघी।

    सर्दियों में मौसम में अधिक नमी देखने को मिल रही है। जिससे प्रदूषण कण वापस वायुमंडल में जाने की जगह नमी में जकड़कर वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वायु प्रदूषण का स्तर कम होने लगेगा।

    अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी (उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

    हालिया दिनों में एक्यूआइ

    • तिथि, एक्यूआइ
    • 31 दिसंबर, 328
    • 01 जनवरी, 306
    • 02 जनवरी, 306
    • 03 जनवरी, 254
    • 04 जनवरी, 306
    • 05 जनवरी, 301

    एक्यूआइ के मुताबिक हवा का हाल

    शून्य से 50, अच्छा

    51 से 100, संतोषजनक
    101 से 200, मध्यम
    201 से 300, बुरी
    301 से 400 बहुत बुरी
    401 व अधिक, अति गंभीर

