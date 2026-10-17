19 अक्टूबर को शपथ लेंगे डा. ढाल सिंह बिसेन, होंगे उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। डा. ढाल सिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लोक भवन में सुबह 11 बजे प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। वह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) का स्थान लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे।

केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्यप्रदेश से पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. ढाल सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। इस समय प्रदेश के आठवें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य करने का रिकार्ड बना चुके हैं।