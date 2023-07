Dehradun: धामपुर में हुए हादसे में देवदूत बनी दून पुलिस, कार के नीचे दलदल में फंसे 4 घायलों को निकाला सुरक्षित

दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के धामपुर में भी मित्र पुलिस का परिचय देते हुए कार के नीचे फंसे चार घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन दिया है। इस कार्य के लिए जहां यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की पीठ थपथपाई है। वहीं एसएसपी ने चार जिंदगी बचाने वाले पुलिस जवानों को पुरस्कृत करने की बात कही है।

धामपुर में हुए हादसे में दून पुलिस ने कार के नीचे दलदल में फंसे 4 घायलों को सुरक्षित निकाला

जागरण टीम, देहरादून: दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के धामपुर में भी मित्र पुलिस का परिचय देते हुए कार के नीचे फंसे चार घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन दिया है। इस कार्य के लिए जहां यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की पीठ थपथपाई है। वहीं एसएसपी ने चार जिंदगी बचाने वाले पुलिस जवानों को पुरस्कृत करने की बात कही है। दो गुमशुदा बच्चों की तलाश में मुरादाबाद गई हुई थी पुलिस थानाध्यक्ष रायपुर कुंदन राम के अनुसार 8 जुलाई को रायपुर पुलिस से एक टीम एसआइ राजेश असवाल के नेतृत्व में दो गुमशुदा बच्चों की तलाश में मुरादाबाद यूपी गई हुई थी। मुरादाबाद से दोनों गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर जैसे ही पुलिस टीम रात सवा 12 बजे धामपुर बिजनौर यूपी में पहुंची तो पुलिस टीम ने देखा कि नेशनल हाईवे पर एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिरी हुई है। कार से बचाओ-बचाओ की आवाज आ रही थी। कार पलटने से मिट्टी के दलदल में फंसे थे चार लोग पुलिस टीम ने हादसे को देखकर वाहन रोका और कार के नीचे दलदल में फंसे घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। जवान वर्दी में ही सड़क से नीचे गड्ढे में उतरे और एक पुलिस जवान ने हाईवे पर आ जा रहे वाहनों को रोककर उनमें बैठे व्यक्तियों को सहायता के लिए बुलाया। पुलिस टीम ने देखा कि जहां कार गिरी हुई है वहां बरसात के कारण मिट्टी का दलदल बना हुआ था। पलटी हुई कार के नीचे मिट्टी से बने दलदल में चार लोग फंसे हुए थे। इसमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे। पुलिस टीम ने अन्य व्यक्तियों के सहायता से मिट्टी के दलदल में जाकर गाड़ी के नीचे फंसे घायलों को कार से बाहर निकाल कर सुरक्षित बचाया। बताया जा रहा है कि कार सवार धामपुर के रहने वाले थे जोकि नगीना से वापस अपने घर आ रहे थे।

