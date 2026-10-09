दून मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में चापड़ लेकर घुसे युवक, बोले - 'आज कोई नहीं बचेगा'

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में शुक्रवार तड़के चापड़ लेकर घुसे युवकों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी।

सुबह चार बजकर 50 मिनट पर हुई घटना से इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई। डॉक्टरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस करीब 45 मिनट बाद पहुंची। वहीं, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

आज कोई नहीं बचेगा जानकारी के अनुसार, बाहर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद एक पक्ष के व्यक्ति को निशाना बनाने के इरादे से दूसरे पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। इस बीच स्कूटी से पहुंचे एक युवक के दोनों हाथों में चापड़ थे। वह चापड़ आपस घिसते हुए इमरजेंसी में घुसा और डॉक्टरों के बारे में पूछते हुए धमकाने लगा। उसने कहा कि आज कोई नहीं बचेगा।