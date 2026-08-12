दून अस्पताल में अब जींस-टीशर्ट नहीं, डॉक्टरों-कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान पहनावे को लेकर सख्ती की गई है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान जींस-टीशर्ट पहनने से बचने और निर्धारित परिधान में आने को कहा गया है। साथ ही डॉक्टरों के लिए कम से कम एप्रन पहनना जरूरी किया गया है।

प्रभावित होता है अस्पताल का माहौल कैंसर रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डा. दौलत सिंह ने इस संबंध में कहा कि कई बार कुछ चिकित्सक ड्रेस कोड के अनुरूप आते हैं, जबकि कुछ जींस-टीशर्ट पहनकर ड्यूटी करते हैं। इससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है और वरिष्ठ चिकित्सकों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की पहचान उनके पहनावे से भी होनी चाहिए। यदि कोई चिकित्सक सामान्य शर्ट पहनकर बैठा रहेगा तो मरीज और तीमारदार कैसे पहचानेंगे कि वह डॉक्टर है।