दून अस्पताल के डेंगू वार्ड में लगी आग, सुरक्षाकर्मी ने टाला बड़ा हादसा
देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
समय कम है?
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जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल की आयुष्मान परिसर स्थित डेंगू वार्ड में शनिवार सुबह करीब नौ बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी आशीष ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया।
गनीमत रही कि घटना के समय डेंगू वार्ड में कोई मरीज मौजूद नहीं था। समय रहते आग बुझा दिए जाने से यह वार्ड और आसपास के हिस्से में फैलने से बच गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर विद्युत व्यवस्था की जांच कराई। स्थिति सामान्य मिलने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार इलेक्ट्रिक उपकरणों में किसी तरह की खराबी नहीं पाई गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक डा. आरएस बिष्ट ने बताया कि अधिक पावर लोड के कारण स्पार्किंग हुई, जिससे शार्ट सर्किट के चलते आग लगी। उपकरण सही पाए गए और जांच के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।