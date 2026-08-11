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    देहरादून में हाथी के हमले में महिला की मौत, सोलर फेंसिंग को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:17 AM (IST)

    देहरादून के डोईवाला स्थित धन्याड़ी में हाथी के हमले में दूध लेकर घर लौट रही 37 वर्षीय महिला अंजली गुप्ता की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना से ग्राम ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. डोईवाला में हाथी के हमले से महिला अंजली गुप्ता की मौत।

    2. ग्रामीणों में सोलर फेंसिंग की मांग पूरी न होने पर आक्रोश।

    3. वन्यजीवों की आवाजाही रोकने में वन विभाग पर सवाल।

    संवाद सहयोगी, डोईवाला(देहरादून)। ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट के धन्याडी में सोमवार शाम हाथी ने दूध लेकर घर लौट रही एक महिला पर हमला कर दिया जिस पर देर रात्रि हमले में गंभीर रूप से घायल महिला अंजली गुप्ता (37) की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक के साथ ग्रामीणों में आक्रोश है।

    ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों की आवाजाही बनी हुई है और कई बार सोलर फेंसिंग लगाने की मांग उठाए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार धन्याड़ी गांव निवासी अंजली गुप्ता पुत्री विक्रम सिंह मनवाल सोमवार शाम दूध लेकर घर लौट रही थीं।

    इसी दौरान रास्ते में हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वजनों ने उन्हें देहरादून स्थित सीएमआई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार धीरेंद्र पंवार समेत कई जनप्रतिनिधि देर रात अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

    दिन में सौड़ा सरोली में दिखाई दिया था हाथी

    ग्रामीणों के अनुसार, घटना से पहले दिन में सौड़ा सरोली क्षेत्र के खेतों में हाथी देखा गया था। हाथी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद हाथी की आवाजाही को लेकर प्रभावी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई।

    खबरें और भी

    ग्रामीणों ने बताया कि गत 15 जनवरी को थानों में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में ग्राम प्रधान राहुल मनवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डोईवाला एसडीएम और विधायक के समक्ष क्षेत्र में सोलर फेंसिंग लगाने की मांग रखी थी। इसके बावजूद मांग पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।

    ग्राम प्रधान राहुल मनवाल ने महिला की मौत पर गहरा रोष जताते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ सोलर फेंसिंग का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की।

    हाथी-मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण चिंतित

    थानों क्षेत्र के जंगल से सटे गांवों में हाथियों की आवाजाही लगातार ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वन्यजीवों से सुरक्षा के लिए केवल घटनाओं के बाद सक्रिय होने के बजाय पहले से प्रभावी इंतजाम किए जाने जरूरी हैं।

    दैनिक जागरण ने पहले ही जताई थी आशंका

    जंगली जानवरों की आबादी में बढ़ती आमद को लेकर दैनिक जागरण लगातार वन विभाग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। थानों,लच्छीवाला , बड़कोट क्षेत्र समेत आसपास के गांवों में हाथी और अन्य वन्यजीवों की लगातार बढ़ रही आवाजाही को लेकर पूर्व में प्रकाशित खबरों के माध्यम से संभावित खतरे और किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई जाती रही है।

    ग्रामीणों की ओर से भी आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की दस्तक रोकने और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग लगातार उठाई जाती रही। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की आमद रोकने के लिए अपेक्षित प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अब हाथी के हमले में महिला की मौत की घटना ने वन विभाग की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाते तो शायद इस तरह की घटना को टाला जा सकता था।

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