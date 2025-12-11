Language
    डॉक्टरों ने नामुमकिन को किया मुमकिन, कैंसर से खत्म हुई जीभ को दोबारा बनाया

    By Sukant Mamgain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:45 AM (IST)

    देहरादून में डॉक्टरों ने टंग रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से दो मरीजों की कैंसर के कारण खत्म हुई जीभ को दोबारा बनाया है। इस सर्जरी के बाद मरीज़ बोलने और खाना ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मैक्स अस्पताल ने दो जटिल टंग रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की हैं, जिससे कैंसर के मरीज़ों को नई उम्मीद मिली है। सर्जरी में विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी या आधी जीभ को फिर से बनाया गया, जिससे मरीज़ बोलने और खाना निगलने जैसी जरूरी क्रियाएँ आसानी से कर पा रहे हैं।

    पहली सर्जरी 61 वर्षीय मरीज पर की गई, जिन्हें जीभ का एडवांस्ड कैंसर था। उनके प्रभावित हिस्से को हटाकर जांघ के सॉफ्ट टिश्यू से नई जीभ तैयार की गई।

    दूसरी सर्जरी 53 वर्षीय मरीज पर की गई, जिनकी जीभ के दाहिनी हिस्से का कैंसर फैल गया था। उनके लिए फोरआर्म से फ्लैप लिया गया और जीभ को नया आकार दिया गया।

    सर्जरी के बाद दोनों मरीज़ धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत बोलने और निगलने की क्षमता बहाल कर रहे हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉ. सौरभ तिवारी ने बताया कि समय पर निदान और उन्नत तकनीक से मरीज़ों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।

    रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के डॉ. चिजल भाटिया ने कहा कि यह सर्जरी जटिल होने के बावजूद मरीज़ों की रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से सामान्य करने में मदद करती है।

