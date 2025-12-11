डॉक्टरों ने नामुमकिन को किया मुमकिन, कैंसर से खत्म हुई जीभ को दोबारा बनाया

जागरण संवाददाता, देहरादून। मैक्स अस्पताल ने दो जटिल टंग रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की हैं, जिससे कैंसर के मरीज़ों को नई उम्मीद मिली है। सर्जरी में विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी या आधी जीभ को फिर से बनाया गया, जिससे मरीज़ बोलने और खाना निगलने जैसी जरूरी क्रियाएँ आसानी से कर पा रहे हैं।

पहली सर्जरी 61 वर्षीय मरीज पर की गई, जिन्हें जीभ का एडवांस्ड कैंसर था। उनके प्रभावित हिस्से को हटाकर जांघ के सॉफ्ट टिश्यू से नई जीभ तैयार की गई।

दूसरी सर्जरी 53 वर्षीय मरीज पर की गई, जिनकी जीभ के दाहिनी हिस्से का कैंसर फैल गया था। उनके लिए फोरआर्म से फ्लैप लिया गया और जीभ को नया आकार दिया गया।

सर्जरी के बाद दोनों मरीज़ धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत बोलने और निगलने की क्षमता बहाल कर रहे हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉ. सौरभ तिवारी ने बताया कि समय पर निदान और उन्नत तकनीक से मरीज़ों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।