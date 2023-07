DM सोनिका ने CM हेल्पलाइन पर आए शिकायतों के तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई

ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम शिक्षा लोनिवि जल संस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डीएम सोनिका ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत आदि मौजूद रहे।

DM सोनिका ने CM हेल्पलाइन पर आए शिकायतों के तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक दिन प्राप्त शिकायतों पर अधिकारियों को संवाद स्थापित करने को कहा है। लापरवाही करने पर आधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई शुक्रवार ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम, शिक्षा, लोनिवि, जल संस्थान, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डीएम सोनिका ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत आदि मौजूद रहे।

