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ऋषिकेश महायोजना को अंतिम रूप देने में तेजी, धामी सरकार का सुनियोजित विकास पर जोर

By Ashok Kumar Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:54 PM (IST)

धामी सरकार ने धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश के सुनियोजित विकास के लिए महायोजना को अंतिम रूप देने की कवायद ...और पढ़ें

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HighLights

  1. ऋषिकेश महायोजना को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हुई।

  2. देहरादून, पौड़ी, टिहरी के प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन।

  3. आवास, पर्यटन, यातायात समेत कई पहलुओं पर चर्चा हुई।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश के सुनियोजित विकास के लिए धामी सरकार ने महायोजना को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास विभाग ने महायोजना से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज की है।

इसी क्रम में सचिव आवास डा. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के संबंधित विकास प्राधिकरणों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें भवनों की ऊंचाई, सड़क चौड़ाई, यातायात, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों समेत विभिन्न तकनीकी विषयों पर चर्चा की गई।

तीनों प्राधिकरणों के प्रस्तावों पर शासन स्तर से होगी कार्रवाई

ऋषिकेश महायोजना का क्षेत्र तीन जिलों से जुड़ा होने के कारण देहरादून, टिहरी और पौड़ी के विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगे गए थे। टिहरी और पौड़ी प्राधिकरणों ने अपने बोर्ड से अनुमोदित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिए हैं। बैठक में इन प्रस्तावों और अधिकारियों की टिप्पणियों का परीक्षण किया गया। सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप भवनों की ऊंचाई तय करने पर भी विचार हुआ।

टिहरी में मैदानी मानक, पौड़ी में पर्यावरणीय संवेदनशीलता

टिहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग और विकासात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए भवन ऊंचाई मैदानी क्षेत्रों के मानकों के अनुरूप रखने का अनुरोध किया गया। वहीं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से सटे पौड़ी क्षेत्र में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए भवन ऊंचाई सीमित रखने के सुझाव को उपयुक्त माना गया।

पार्किंग, सड़क और यातायात को मिलेगी नियोजित दिशा

महायोजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ पर्यटन गतिविधियों, पार्किंग, सड़क नेटवर्क, यातायात व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को भी समग्र रूप से शामिल किया जाएगा। बढ़ते पर्यटन और शहरीकरण के बीच नागरिकों व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर है।

अनावश्यक देरी पर सख्त रुख

सचिव आवास ने संबंधित विभागों और विकास प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी या विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए। महायोजना को अंतिम रूप देने में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा ऋषिकेश को धार्मिक पर्यटन के साथ आधुनिक और सुव्यवस्थित पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की है।

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